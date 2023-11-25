İYİ Parti’de kılıçlar çekildi: Gözler Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’da

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İYİ Parti’de yaşanan kriz, önceki gün partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker ve ihraç istemi ile Disiplin Kurulu’na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın iddialarıyla şiddetini arttırdı. İki milletvekili de açıklamalarında Genel Başkan Meral Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ı işaret etti. Adnan Beker, “Genel Başkan’ı avucunun içine almışlar. Bunu yapan da özel kalemi. Aynı bir FETÖ taktiği uygulanıyor, daha başka şeyler de çıkacak” sözleriyle dikkat çekti. Beker’in ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Dikbayır da “İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı’nın işinsanlarından para topladığını ve parayı Akşener’in Özel Kalem Müdürü Bekar ve eşine verdiğini söylediğini ileri sürerek, “Oradan partinin kasasına para gelmediği” iddiasında bulundu.

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BEKAR: GERÇEKDIŞI

Bekar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkındaki iddialara tepki gösterdi. Bekar, “Bugün itibarıyla bu iddia ve beyanlara karşı hukuki süreci avukatımız aracılığı ile başlatmış bulunuyoruz. Konunun hukuka intikal ettiğini kamuoyu ile paylaşmak isterim” dedi.

AKŞENER: ÜZÜLDÜM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün Çanakkale’de temaslarda bulunurken Dikbayır’ın iddialarına yönelik “Gerçekten çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin bunlar iftiradır diyerek, mahkemeye gittiği bir süreç bu. Daha ayrıntılı bir cümle kurmam mümkün değil. Ama edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir” dedi.

MHP YILLARINDAN BU YANA AKŞENER’İN YANINDA

- Esma Bekar, partinin en güçlü isimlerinden biri. İYİ Partililer Akşener’e ulaşmanın tek yolunun Bekar’ı ikna etmekten geçtiğini öne sürüyor. Bekar, Genel Başkan Akşener’in MHP’de milletvekilliği yaptığı dönemden beri yanında. TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığı’nda sekreter olan Bekar, TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Akşener’in danışmanlığı görevine getirildi. 15 yıl boyunca da Akşener’in yanından hiç ayrılmadı. Bekar, MHP’den ayrılış sürecinde de Akşener’e de tüm gücüyle destek oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname listesinde Bekar’ın da isminin yer alması dikkat çekti. TBMM’den ihraç edilen 41 kişinin arasında yer alan Bekar gözaltına da alındı.

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AKŞENER: MUHTEŞEM BİR ÜLKÜCÜDÜR

Akşener ise Bekar’ın meslekten ihracına tepki gösterirken, “Bekar muhteşem bir ülkücüdür” dediği Bekar için şunları söyledi:

“Esma Bekar, 20 yıllık bir devlet memuru ve muhteşem bir ülkücüdür. FETÖ’cülükle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Zaten, Esma Bekar’ı bana tavsiye eden o dönemdeki MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Bölükbaşı’dır. Ülkücü olduğu için tavsiye etmiştir. Benimle sekiz yıl çalıştı. Esma Bekar bağırsak ameliyatı geçirdi ve 1 buçuk ay hastanede yattı. Uzun süre sağlık sorunları ile uğraştı görevine devam edemedi. Soruşturma açıldı, doğru söylediği hastane kayıtlarından resmen anlaşılınca tekrar görevine döndü.”