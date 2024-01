İYİ Parti'de İzmir İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı! Bezircilioğlu, Ümit Özlale'yi suçladı

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Merkezi; İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile il yönetimi ve divan kurulunu görevden aldı. İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Sinan Bezircilioğlu, İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu'nun Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın 10 Ocak 2024 tarihli yazısı ile görevden el çektirildiğini söyledi. Bezircilioğlu, "El çektirme kararında gerekçe belirtilmemiştir. Bu nedenle Genel Merkezimizin bu tasarrufu ile ilgili İl Yönetim Kurulumuz üzerinde bir töhmet oluşmaması adına, görevden alınma nedenini kamuoyu ile paylaşmak zaruri olmuştur. Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında İl Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine İl Sekreterinin görevinden istifası istenmiş ancak Ümit Özlale devreye girerek İl Başkanımıza 'İl sekreteri yoksa ben de yokum' diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur. İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili ya da herhangi bir adayın uhdesinde değildir. Parti içinde bu tarz olayın hoş görülmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde 'Ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim' diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir. Olayın akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek Genel Başkanımız Meral Akşener ile görüşmüş 'Ya ben ya da il yönetimi' diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir" diye konuştu.



'PARTİMİZİ VE GENEL BAŞKANIMIZI ZOR DURUMDA BIRAKTI'



Büyükşehir Belediye Başkan adayının İl Yönetim Kurulu'nu görevden el çektirmek için aylardır fırsat kolladığını öne süren Sinan Bezircilioğlu, şöyle devam etti:



"Ümit Özlale adaylığı açıklandığı günden bugüne il binasında alan tahsis edilmesine rağmen, seçim çalışmalarına bizi hiçe sayarak il binası dışında birkaç kişi ile sürdürmekteydi. Son olayda da Ümit Özlale müdahale yetkisi olmamasına rağmen il yöneticileri arasında geçen ve disiplin cezası gerektiren bir olayı bahane ederek gerek partimizi gerekse başkanımız Meral Akşener'i zor durumda bırakmıştır. İl Yönetim Kurulu demokratik bir kongrede delegenin oyu ile seçilmiştir. Partinin tüm üyelerinin yeterlilik onayı anlamına gelen, genel seçim temayül yoklamasına katılmadan kontenjan adayı olarak İzmir milletvekili seçilen Ümit Özlale'nin yerel seçimlere 80 gün gibi kısa bir süre kala il yönetimini görevden aldırarak teşkilatı dizayn etme çabası kendisinin demokrasiye olan bakış açısını onun için çalışan parti teşkilatına karşı demokrasiden uzak benmerkezci yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır."

Ümit Özlale'nin kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istediğini öne süren Bezircilioğlu , "Seçim çalışmalarında ‘İzmirliyim, İzmir 'in değerlerine sahibim’ diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Ümit Özlale'nin seçilerek göreve gelmiş il yönetiminin şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi, İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşamadığının göstergesidir. Bizler İYİ Partimizin neferleriyiz ve her zaman da partimizin emrinde olacağız. Biz dün vardık bugün varız. 1 Nisan'dan sonra da burada olacağız" ifadelerini kullandı.Alınan kararın antidemokratik bir hamle olduğunu söyleyen Bezircilioğlu, bu süreci zorlayan kişinin de Ümit Özlale olduğunu ileri sürdü. Partisinin emrinde olmaya devam edeceğini söyleyen Bezircilioğlu, "Seçime kısa bir süre kala, bundan sonraki stratejiyi benden sonraki il yönetimi düşünecek. Tabii ki her konuda yeni gelenlere bizden bir talepte bulunmaları durumunda destek vereceğiz. Bu ülkenin geleceğini düşünerek üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Biz gerekçesiz bir şekilde görevden alındık. Sadece bir arkadaşımızın kişisel kaprislerinden dolayı görevden alındık" diye konuştu.Sinan Bezircilioğlu'nun ardından söz alan İzmir Kadın Politikaları Başkanı Ahsen Kol da görevinden ayrıldığını açıkladı.