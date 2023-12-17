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İYİ Parti’de istifa krizi büyüyor… İbrahim Özkan: Ben ve 5 İBB Meclis üyesi istifa ediyoruz

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#İYİ PARTİ#İSTANBUL#İBB
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 16:11

İYİ Parti'de istifa haberleri birbirini izliyor. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 il meclis üyesi partiden istifa ettiklerini açıkladı.

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür İYİ Parti'deki istifalarla ilgili şu bilgileri aktardı:

İYİ Parti’nin CHP ile yerel seçimlerde iş birliğini kapatmasının ardından özellikle kendi içlerinde sular durulmuyor. İş birliği isteyen isimler ya kendileri istifa ediyor ya da istifaları isteniyor. O isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Üyesi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dı. Özkan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu 5 parti üyesi ile.

İbrahim Özkan her zaman iş birliğini savunuyordu. İYİ Parti’nin CHP ile iş birliği yapmama kararı sonrası bir çok çıkışı olmuştu. Meral Akşener de Özkan’ın istifasını istedi. Özkan da istifa etti ancak yapılan oylamada yeniden grup başkanvekilliğine seçildi. Sonrasında da İYİ Parti bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek Özkan’ı seçen meclis üyelerini dişilin kuruluna sevk etti. Sonrasında da İYİ Parti’de sular durulmadı.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı da disipline sevk edildikleri duyurmuştu. İbrahim Özkan da iş birliği açıklamalarını sürdürdü. Özkan, İBB Başkanı ile CHP ile iş birliği için arka kapı diplomasisi yürüttüğünü söyledi. O sözlere Oktay Vural’dan sert tepki geldi. Vural, ‘Hangi sıfat ve yetkiyle’ diye sordu İbrahim Özkan’a. Vural, İmamoğlu’nu da eleştirirken, ‘Partisinin kurumsal idaresi olmadan makam dağıtıyor. Kim bu, partiden yetki aldın mı? Sanki babalarının malı.’ gibi ifadelerini kullandı.

ÖZKAN'DAN OKTAY VURAL'A CEVAP

Özkan da Vural’a cevap verirken, ‘Arka kapı diplomasisinde yetki olmaz inisiyatif olur. Daha dün partiye gelmişsiniz ne maksatla geldiğini belli değil. Partinin kuruluşundan bu yana emeği olan bana söz söyleyecek en son kişisiniz.’ yanıtını verdi. Bu sözler sonrası İbrahim Özkan ve 5 il meclis üyesi partiden istifa etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Akşener’in talebi doğrultusunda bu görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Özkan, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliği için yapılan seçimde yeniden bu göreve seçilmiş, bunun üzerine il yönetimi Özkan’ı seçen meclis üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

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#İYİ PARTİ#İSTANBUL#İBB

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