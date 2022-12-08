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İYİ Parti’de Işık’a tepki

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#İYİ Parti#TBMM#Trabzon
İYİ Parti’de Işık’a tepki
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

İYİ Parti’de, TBMM Genel Kurulu’nda Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırıda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’a tepkiler büyüyor.

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Parti kurmayları Işık hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Ayrıca AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’nda Işık ile ilgili tatmin edici bir ceza verilmediği takdirde de İYİ Parti milletvekilleri bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları sırasında Genel Kurul salonunda bulunmayacak. İYİ Partili Örs yoğun bakımdan çıkarken, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Işık hakkında “adam öldürmeye tam teşebbüs” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Poyraz, “Bununla ilgili hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler. Biz de Hüseyin Bey kendine geldikten sonra, kendisinden vekaletnamesini alıp bu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte ‘adam öldürmeye tam teşebbüsten’ dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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GENEL KURUL’DA PROTESTO

İYİ Parti milletvekilleri dün bütçe görüşmelerinde AK Partililer konuşurken salondan çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Meclis’te düzenlediği basın toplasında, “Işık’ın, Sayın Örs’e karşı yaptığı bu eylemin basit bir yaralama suçu olarak tanımlanması mümkün olamaz. Sayın Örs, doktorların ifadesi ile ölümden dönmüştür. Yaşananların hukuken takipçisi olacağız” dedi.

İYİ Parti’de Işık’a tepki

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Örs’ün yoğun bakımdan çıktığı haberini bir fotoğrafla paylaştı ve tedavisinin devam edeceğini vurguladı. Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Parti Sözcüsü Birol Aydın da Örs’ü ziyaret etti.

 

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#İYİ Parti#TBMM#Trabzon

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