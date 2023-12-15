İYİ Parti'de GİK'ten sonra yeni sarsıntı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran’da yapılan 3. Olağan Kurultayı’ın ardından GİK ve Başkanlık Divanı’nda önemli bir değişime gitmişti. Partinin vitrininde yaptığı değişiklerden biri de emekli askeri hâkim olan Ahmet Zeki Üçok ve Ece Güner’i kurmay kadrosuna katmasıydı. Üçok önce GİK’de yer aldı, daha sonra da Divan’da Hukuk ve Adalet Politikaları’ndan sorumlu başkan olarak görevlendirildi.

BEŞ AY KALABİLDİ

Ancak Üçok, yaklaşık beş ay süren görevinden dün Akşener’in talimatı ile alındı. Kararı Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Üçok’a, “Genel Başkanımız sizi görevden aldı” diyerek açıkladı. Edinilen bilgilere göre, Üçok’un görevinden alınmasının perde arkasında Genel Başkan Akşener’e ve GİK toplantısında CHP ile işbirliği yapılmasına yönelik yaptığı sunumların yer aldığı öğrenildi. Üçok, önce Akşener’e yaptığı haritalı sunumunda CHP ile işbirliği yapılması durumunda nasıl kazanılacağına ilişkin bilgiler aktardı. İYİ Parti Lideri, aynı sunumu kararın alınacağı GİK toplantısında da yapmasını istedi. Ancak GİK toplantısında sadece sözlü anlatım yapmasını ve haritalı sunumdan vazgeçmesini talep etti. Üçok’un “hür ve müstakil” seçime girme kararı karşısındaki bu sunumlarının parti yönetimini rahatsız ettiği öğrenildi. Üçok’un görevinden alınma kararını çevresine de “Ben bu haritalı çalışmaları arkadaşlarımla aylardır yapıyorum. Bu bilinmiyormuş gibi GİK sonrasında bana şık olmayan, yakışıksız eleştirilerle yaklaşıldı. Böyle olmamalıydı” sözleriyle değerlendirdiği öğrenildi.

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İMAMOĞLU’NA DESTEK MESAJI

Üçok’un görevden alınmasının ardından, bir kriz de Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner’in istifasıyla yaşandı. Güner de istifasını sosyal medyadan özetle şöyle duyurdu: “Oyları bölersek, AK Parti’nin adayı kazanacaktır. Tek bir oy bile fire vermeden, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz. En azından İstanbul ve Ankara’da işbirliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.”

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ARKA ARKAYA İSTİFALAR

İYİ Parti’de ilk önce eski Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “Genel Merkez ile derin görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek” istifasını duyurmuştu. Hatipoğlu daha sonra da AK Parti’ye katıldı. Hatipoğlu’nun ardından da Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ihraç edilirken 4 Aralık’taki GİK kararının ardından İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da “Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim” diyerek istifasını açıkladı.

‘HÜR VE MÜSTAKİL’ SEÇİM İHRACI

CHP’yle işbirliğini desteklediği için İBB Meclisi’ndeki İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifası istenen, partili yedi üyenin oylarıyla yeniden bu göreve seçilen ‘İbrahim Özkan krizi’ gittikçe büyüyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan parti kararına karşın CHP ile işbirliği yapılmasını savunmuştu. Özkan hafta başında “Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık hür ve müstakilim. Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum” mesajını paylaştı. Özkan önceki gün Meclis görüşmeleri sırasında partili üyelerle bir araya geldi.

Üyeler Grup Başkanvekili olarak yeniden İbrahim Özkan’ı seçti. Kararda, İBB Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Suat Sarı’nın imzası yer almadı. Yeniden aynı göreve gelen Özkan, sosyal medyadan, “Hür ve müstakil bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Bu mesajdan sonra kararda imzası olan üyeler kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Dün sevklerle ilgili açıklama yapan İl Başkanı Yücel Coşkun ise Özkan’ın Meclis üyelerinden zorla imza alarak karar defterini usulsüz olarak İBB dışına çıkardığını iddia etti. Coşkun, dışarı çıkarılan defterin meclis üyelerinin evlerine götürülerek imzalatıldığını öne sürdü.