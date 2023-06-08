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İYİ Parti’de değişim çıkışı

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Ortak Akıl Platformu#Ethem Baykal
İYİ Parti’de değişim çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 07:00

İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu’nda görev alan 4 isim, “Ortak Akıl Platformu” kurduklarını belirterek, taleplerinin dikkate alınmaması halinde, kongrede yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edileceğini bildirdi.

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İYİ Parti’de yetkili kurullarda yer alan Ethem Baykal, Arzu Önşen, İsmet Koçak ve Adil Erkoç ortak imzayla “Ortak Akıl Platformu” kurduklarını belirterek taleplerinin yer aldığı metin paylaştılar. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Twitter’dan paylaştığı metinde, “Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz” ifadelerini kullandı.

Metinde, partinin kurucu iradesi olan Türk milliyetçiliği söyleminin desteklenmesi, milliyetçilerin yönetim kadrolarından tasviyesinin durdurulması istendi. Metinde, 6’lı Masa’ya da tepki gösterilerek, “Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan, başarısız ittifak ve Altılı Masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir” denildi.  

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#İYİ Parti#Ortak Akıl Platformu#Ethem Baykal

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