İYİ Parti’de değişim çıkışı

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İYİ Parti’de yetkili kurullarda yer alan Ethem Baykal, Arzu Önşen, İsmet Koçak ve Adil Erkoç ortak imzayla “Ortak Akıl Platformu” kurduklarını belirterek taleplerinin yer aldığı metin paylaştılar. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Twitter’dan paylaştığı metinde, “Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz” ifadelerini kullandı.

Metinde, partinin kurucu iradesi olan Türk milliyetçiliği söyleminin desteklenmesi, milliyetçilerin yönetim kadrolarından tasviyesinin durdurulması istendi. Metinde, 6’lı Masa’ya da tepki gösterilerek, “Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan, başarısız ittifak ve Altılı Masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir” denildi.