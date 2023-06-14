İYİ Parti’de değişiklik beklentisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak 3’üncü Olağan Büyük Kurultay çalışmalarına hız verdi. Seçimler öncesinde ilçe ve il kongrelerini düzenleyen Akşener, 22 Mayıs tarihinde de 3’üncü Olağan Büyük Kurultayı’nın 24-25 Haziran Cumartesi günü yapılacağını ilan etti. Başkanlık Divanı üyeleri ile sürekli toplantı halinde olan Akşener, önce 28’inci dönem milletvekilleri, sonra il başkanları ve belediye başkanları son olarak da önceki gün Genel İdari Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

BLOK LİSTE BEKLENİYOR

Üyelerin eleştiri ve önerilerini dinleyen Genel Başkan Akşener, GİK üyelerine “Aday olmak isteyenler olabilir” çağrısını yaptı. Blok bir liste ile delegelerin karşısına çıkması beklenen Akşener’in, 50 asil, 25 yedek üyeden oluşan GİK’te önemli bir oranda değişiklik yapacağı dile getiriliyor. Bu listeden oluşacak yeni parti yönetiminde de önemli değişikliklerin olacağı öngörülüyor.

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İLK DESTEK ZORLU’DAN

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener’e ilk desteği veren kurmaylardan oldu. Zorlu, “İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir. İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye’nin umudu ve milletinin sesi olan Genel Başkanımız Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir” dedi.

MDK BAŞKANI’NDAN SÜPRİZ ÇIKIŞ

- Meral Akşener’in karşısında henüz bir aday çıkmazken, parti içinde şu ana kadar en büyük muhalefeti İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Genel İdare Kurulu’nda görevler alan Ethem Baykal, Arzu Önşen, İsmet Koçak ve Adil Erkoç gösterdi. İYİ Parti MDK Başkanı Ethem Baykal, katıldığı bir programda da “Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin” sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.