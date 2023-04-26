Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti’de Çıray-Dervişoğlu krizi: Seçimler geçtikten sonra detaylı açıklamalarda bulunacağım

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Aytun Çıray#Musavat Dervişoğlu
İYİ Parti’de Çıray-Dervişoğlu krizi: Seçimler geçtikten sonra detaylı açıklamalarda bulunacağım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 01:47

Daha önce partisinin oylarının baraj altına indiğini ifade eden İYİ Partili Aytun Çıray’a, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu “En başından beri sadece problem oldun. Ayrıca sen kimsin ki İYİ Parti'ye zarar verebilesin?” yanıtını verdi. Konuyla ilgili CNN TÜRK'te Gece Görüşü programına bağlanan Çıray, " Seçimler geçtikten sonra çok daha detaylı açıklamalarda bulunacağım" dedi.

Haberin Devamı

İYİ Partili Aytun Çıray, milletvekili listelerinin YSK'ya verilmesinin ardından önce milletvekili adaylığından çekildi ardından sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin baraj altında kalacağına yönelik paylaşımlarda bulundu. Çıray o paylaşımlarına yenilerini ekledi. Kendisine sorulan "Anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna, "Çok düştük toparlayamıyoruz" yanıtını verdi. Çıray, nedeni olarak da Akşener'in masadan kalkıp yeniden dönmesi ve liste süreçlerini işaret etti.

"SADECE PROBLEM OLDUN"

Aytun Çıray'a İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından "Musibet" yanıtını verdi. Dervişoğlu, "En başından beri sadece problem oldun. Ayrıca sen kimsin ki İYİ Parti'ye zarar verebilesin?" ifadelerini kullandı.

"PAZARLIKSIZ GELDİM"

Haberin Devamı

Çıray ise Dervişoğlu'na doğrudan yanıt vermedi. Ancak sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Çıray, "Ne olacağı belli olmayan bir partiye milletvekili olarak pazarlıksız geldim. Ne vefasızmışsınız ki 5 yıldır verdiğim emekler yerine yanlışları savunuyorsunuz" dedi.

İYİ Parti’de Çıray-Dervişoğlu krizi: Seçimler geçtikten sonra detaylı açıklamalarda bulunacağım

AYTUN ÇIRAY: SEÇİMLERDEN SONRA DAHA DETAYLI AÇIKLAYACAĞIM

Aytun Çıray CNN TÜRK'te Gece Görüşü programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şimdi ondan önce şunu ifade etmek isterim Türkiye kritik seçime giderken böyle tartışmaların ortaya çıkması benim için çok üzücü. 12 yıl parlamentoda görev yaptım. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı dahil birçok görevde bulundum. Birçok görevden kendi isteğimle ayrıldım. Benim amacım bu yaştan sonra makam mevki olması düşünülemez. Ben İYİ Parti'ye gittiğimde İYİ Parti'nin sonuçları ne olacağı belirsizdi. Benim iktidar hevesiyle bunları yaptığımı söylemek onur kırıcı bunları reddediyorum.

İZMİR MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

Eğer birinci sıraya konması gereken biri varsa herhalde bu partinin kurucu genel sekreteri olarak bunu hak edenlerden birisi olabilirdim. Asla böyle bir talebim yok. Seçimler geçtikten sonra çok daha detaylı açıklamalarda bulunacağım. Bir önceki yerel seçimlere giderken İdris Naim Şahin tekrar aday gösterilmek istendi. Ben ve Ümit Özdağ partideki tüm yetkilerimizi terk edeceğimizi açıkladık. Ordu'dan belediye başkanı olması önlenmiş oldu. Peki diyeceksiniz ki Sayın Çıray sizin bu İdris Naim Şahin takıntınız ne? Ben FETÖ araştırma komisyonu üyesiyim. O komisyonda görev yapmış ve o komisyonda biz konuşurken emniyette çok önemli görevler almış FETÖ tarafından hapse atılmış Emin Arslan ile ilgili tutanağı okumanızı öneririm. Orada Emin Arslan diyor ki İdris Naim Şahin 81 il müdüründen 74 il emniyet müdürünü atadı bunlar FETÖ'cü çıktı. Ben de o zaman diyorum ki tutanaklarda bu savcılar niye harekete geçmiyor.

Gözden KaçmasınİYİ Partili Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildiİYİ Partili Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Aytun Çıray#Musavat Dervişoğlu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık
26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava