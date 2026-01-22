×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti’de büyük değişim

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Kurultay
İYİ Parti’de büyük değişim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 24 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı’nı belirledi.

Haberin Devamı

Parti yönetiminde önemli bir değişikliğe giden Dervişoğlu, eski kurmaylarından Uğur Poyraz, Ersin Beyaz, Hasan Toktaş, Cumali Durmuş, Selcan Taşçı, Mehmet Aslan ve Dursun Çolak’ı yeniden görevlendirmedi. İYİ Parti’nin geçen hafta sonu gerçekleşen 4. Olağan Kurultayı’nda seçilen Genel İdare Kurulu (GİK), dün Dervişoğlu’nun başkanlığında bir araya geldi. Kurultayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan ve parti sözcüsü olarak görevlendirilen İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, GİK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiğini aktardı. Kavuncu kendisinin de Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildiğini belirtti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Kurultay

BAKMADAN GEÇME!