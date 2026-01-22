İYİ Parti’de büyük değişim

Haberin Devamı

Parti yönetiminde önemli bir değişikliğe giden Dervişoğlu, eski kurmaylarından Uğur Poyraz, Ersin Beyaz, Hasan Toktaş, Cumali Durmuş, Selcan Taşçı, Mehmet Aslan ve Dursun Çolak’ı yeniden görevlendirmedi. İYİ Parti’nin geçen hafta sonu gerçekleşen 4. Olağan Kurultayı’nda seçilen Genel İdare Kurulu (GİK), dün Dervişoğlu’nun başkanlığında bir araya geldi. Kurultayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan ve parti sözcüsü olarak görevlendirilen İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, GİK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiğini aktardı. Kavuncu kendisinin de Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildiğini belirtti.