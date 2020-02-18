İYİ Parti’de beş gün arayla ikinci istifa

İYİ Parti’de bir haftada ikinci istifanın arkasında, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin HDP’ye yakın söylemleri olduğu öne sürüldü. İsmail Ok’ın istifasının ardından İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 37’ye düştü. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı olan Ok, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen bütün vatandaşlarımızı hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulmuştur. Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır. Şöyle ki, sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıfları’nda görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen sakınca görmemiştir.

SAYIN İMAMOĞLU HEMEN HDP’Lİ BELEDİYELERİ ZİYARET ETTİ

Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurtdışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir.

YENİ PARTİLERLE İLİŞKİM OLAMAZ

Partimiz yönetiminin milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ifade ettikten sonra parti yönetiminin görüşünü sordum. En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceği anlaşılmış oldu. Artık parti yönetimi ile şahsım için son derece hassas ve önemli olan parti politikalarında tamamen ters düştüğümüz görülmüş oldu. İYİ Parti’deki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum. Ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu’nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan’ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum.”

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ: PARTİMİZ SİYASİ DURUŞUNU DEFALARCA İFADE ETTİ

PARTİDEN istifalarla ilgili Hürriyet’e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, istifanın tek taraflı bir karar olduğunu belirtti. Ağıralioğlu özetle şunları söyledi: “Prensip olarak bu tür açıklamalar, istifalar her partinin yaşayabileceği şeylerdir. İstifanın gerekçeleriyle ilgili partimiz siyasi duruşuyla defalarca ifade etmiştir. Oy almak için hiçbir yanlışa müsemma gösteren parti değiliz, olmadık, olmayacağız. Sadece HDP ile ilgili de değil oy almak için hiçbir yanlışa yutkunacak değiliz. Defalarca Ok’un istifasının içindeki eleştirdiği konularla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Arkadaşımızla aynı hassasiyetle siyaset yapıyoruz. Genel başkanımızın ilkeli duruşuna teşekkür ediyor, Meclis grubumuz ile partimizin harikulade olduğunu düşünüyor ve yapılan işlerden çok memnun; ancak istifa ediyor.”



KENDİSİNE İADE EDİLMİŞTİR



İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da İsmail Ok’un istifasına ilişkin Twitter’dan, “Sayın Ok’un istifası alınmış ve kabul edilmiş, mesnetsiz ve hayal ürünü gerekçeleri paket halinde kendisine iade edilmiştir” diye yazdı.