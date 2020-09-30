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Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İYİ Parti’de Aydın’a karşı kazan kaynıyor

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
İYİ Parti’de Aydın’a karşı kazan kaynıyor
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İYİ Parti’de, ‘oy verilmeyecekler’ listesiyle tartışma yaratan 2. Olağan Kurultay’ın ardından gözler yeni Başkanlık Divanı’na ve Meclis Grubu Yönetimi’ne çevrildi.

Listeye tepki gösteren bir grup milletvekilinin Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a yeni divanda görev verilmemesini istediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın A Takımını belirleyecek. Aydın’ın TBMM Grup Yönetimi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Aydın’a görev verilmemesini isteyen milletvekilleri ise kritik seçim öncesinde bugün Ankara’da bir araya gelecek. Vekillerin tartışma başlıkları arasında Meclis’teki oylamayı boykot etme seçeneğinin olduğu öne sürüldü.

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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