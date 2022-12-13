İYİ Parti’de aşk iddiası istifa ettirdi

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İlişki ve tehdit iddialarını reddeden Başaran il başkanlığı görevinden istifa etti. Hürriyet’e konuşan Başaran, “Söz konusu kadını tanıyorum. Siyasi çevrem içinde yer alan bir isim değil. Arkadaş ortamında tanışmıştık. İddiaları duyunca ben de şoke oldum. Kendisini belli çevrelerin yönlendirdiğini düşünüyorum. Meral Hanım’la (Meral Akşener) görüşmedik ama genel başkan yardımcıları ile durumu istişare ettik. Zaten ocak ayında çekilecektim. Partimize zarar gelmesin diye süreci erkene aldım” dedi. Başaran, milletvekili adaylığını engellemek için kendisine iftira atıldığını savunarak, E.Ş. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.