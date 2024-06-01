İYİ Parti’de 7. ayrılık

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Antalya Milletvekili Aykut Kaya, “İYİ Parti’de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim” sözleriyle parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 36’ya inmiş oldu.

İYİ Parti 14 Mayıs 2023’te düzenlenen milletvekilliği genel seçimlerinde, TBMM’ye 43 milletvekili ile girme hakkı elde etti. Ancak ilerleyen günlerde Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ankara Milletvekili Adnan Beker, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun partiden ayrılıkları ile bu sayı 37’ye indi. Partide son olarak da dün Antalya Milletvekili Kaya ayrılığını açıkladı.