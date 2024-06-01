×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti’de 7. ayrılık

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#İYİ Parti#Aykut Kaya
İYİ Parti’de 7. ayrılık
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

İYİ Parti’de Meral Akşener’in Genel Başkanlığı döneminde başlayan istifa  furyasına dün bir yenisi daha eklendi.

Haberin Devamı

Antalya Milletvekili Aykut Kaya, “İYİ Parti’de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim” sözleriyle parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 36’ya inmiş oldu.

İYİ Parti 14 Mayıs 2023’te düzenlenen milletvekilliği genel seçimlerinde, TBMM’ye 43 milletvekili ile girme hakkı elde etti. Ancak ilerleyen günlerde Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ankara Milletvekili Adnan Beker, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun partiden ayrılıkları ile bu sayı 37’ye indi. Partide son olarak da dün Antalya Milletvekili Kaya ayrılığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#İYİ Parti#Aykut Kaya

BAKMADAN GEÇME!