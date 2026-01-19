İYİ Parti’de 2. Dervişoğlu dönemi

Haberin Devamı

BÜYÜK Ankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Eşitlik” ve “Vakit Geldi” temasıyla gerçekleştirilen kurultayda, yaklaşık bir yıl önce DEVA Partisi’nden istifa eden, bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’a da parti rozetini takan Dervişoğlu, açış konuşmasında Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’e teşekkür ederek, özetle şunları söyledi:

“Burnumuzun dibinde, tam 11 sene boyunca besleyip büyütülen Suriye PKK’sına bakın. 11 sene diyorum. 14 yıllık iç savaşın, 11 yılında eğitildiler, donatıldılar, militan kazandılar. Sonuç; Suriye’de YPG varmış, bunlar da aslında PKK’lıymış. Bak sen. Ne büyük devlet adamlarımız var. Biz Cumhuriyet’siz, Cumhuriyet de sahipsiz kaldı ve bir gün, bir sabah uyandılar, dediler ki ‘PKK’yı affedelim’. 'Öcalan aslında iyi adamdır. Kürtlerin de tek temsilcisidir. Bir de şu Anayasa’da Türk tanımı var ya, Türkçe eğitim, üniter devlet ve Cumhuriyet ilkeleri siz şimdi bunları bir tartışın, biz iktidarımızı ebedi hale getirmenin yollarını bulana kadar, bu tuzağın içinde oyalanın' dediler. Milli iradeyi gasp edip sarayınıza hapsettiniz. Gazi Meclisi baypas ettiniz. Emeklinin pansiyonlarda kalması, terminallerde, garlarda uyuması artık iktidarın meselesi değil. Sandık yakındır. Millet kararlıdır. İYİ’ler verilecek göreve hazırdır. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen garabete karşı parlamenter sistemi savunuyoruz.

BENİM ADIM MÜSAVAT

Benim adım Müsavat. Eşitlik demek ve bugün buradan haykırıyorum. Yeter artık, yetti artık. Bu eğri düzen yıkılacak. Bu torpil çarkı kırılacak. Vakti geldi. Bu adaletsiz rejim bir daha dönmemek üzere çekip gidecek. Emeklilerimizin insanca bir yaşama kavuşmasının vakti geldi. Sessiz dostlarımızın katledilmediği, onlarla paylaşacağımız hayatın vakti geldi. Millet evladına iş bulamazken, üç beş yerden maaş alanlar, çocuklarını şatafat içinde yaşatan iktidar elitleri bir daha gelmemek üzere kaybolup gidecek. Annelere, babalara pazarda çürük sebze meyve toplatan, bu utanmazlık, milletimizden ağır bir tokat yiyecek. Bu iktidarın da son kullanma tarihi de çoktan geçmiş demektir. İhaneti beka, haini barış güvercini diye pazarlayanların oyunu bozulacak. Millet hazinesini yağmalayanlar, her şeyini aldıkları millete hiçbir şey vermeyenler için, hesap vakti geldi.”

Dervişoğlu, salona eşi Nahide Dervişoğlu ile birlikte gelerek partilileri selamladı. 4. Olağan Kurultay’ın yapıldığı salonda ‘Adalet vakti geldi’, ‘İyilerin vakti geldi’ ve ‘Eşitlik vakti geldi’ yazılı afişler dışında pankart ve döviz olmaması dikkat çekti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)





ÖZEL’DEN TEBRİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutladığı Dervişoğlu’na görevinde başarı dileklerini de iletti.



ATLAS’IN ANNESİNE TAZİYE

CHP Lideri, İstanbul Güngören’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 16 yaşında yaşamını yitiren Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’yü telefonla aradı. Ünlü’ye başsağlığı dileklerini ileten Özel, ailenin acısını paylaştığını ifade etti. Özel, anne Ünlü’nün maruz kaldığı tehditler ve devam eden soruşturma konularında da bilgi aldı. (ANKARA)

