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İYİ Parti Zonguldak İl yöneticileri partilerinden istifa etti

#İYİ Parti#Zonguldak#İstifa
İYİ Parti Zonguldak İl yöneticileri partilerinden istifa etti

İYİ Parti Zonguldak İl Teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapan bazı isimler partilerinden istifa etti. İYİ Parti’den istifa edeceğini açıklayan İl Disiplin Kurulu Başkanı Asım Tazegül istifaların önümüzdeki günlerde yüzlerle ifade edilebileceğini söyledi.

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İYİ Parti Zonguldak İl Disiplin Kurulu Başkanı Asım Tazegül sosyal medya hesabından partisine yönelik sert eleştirilerde bulunarak istifa edeceğini açıkladı. Şu anda Covid-19 hastalığından dolayı evden çıkamadığını dile getiren Tazegül, istifasına daha önce partiden ihraç edilen ve son yerel seçimlerde CHP’den Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Sertan Kuzu’nun Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından yeniden partiye kabul edilmesini gerekçe gösterdi. Tazegül gazetecilere yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta Zonguldak merkez ve diğer ilçelerden 100’lerce kişinin de istifa edeceğini vurguladı. Tazegül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sertan Kuzu’nun partiye yeniden alınacağını duyduk. Biz de 'Bu kişi partiye alınacaksa biz istifa ederiz' dedik. Bugünde rozet taktıklarına göre bizimde ayrılmamız şart oldu. İYİ Parti’yi Zonguldak’ta ben tek başıma kurmadım. Giderken de tek başıma gitmeyeceğim herhalde. Ekibimle geldim, ekibimle de giderim. Şuanda Siyasi İşler Başkanımız Murat Keskin, Teşkilat Başkanımız Mehmet Likoğlu, İl Disiplin Kurulu Üyesi Bayram Beceren ve Mustafa Bıçkıcı istifalarını verdi. Ereğli ve diğer ilçelerdeki teşkilatlardan da Pazartesi itibariyle istifalar gelecek. Ben kimseye istifa et demeyeceğim. İstifa etmek isteyen eder. Zaten partiyi ben kurdum. Ben orada varım diye yüzlerce insan var. Eminim birkaç yüz kişi istifa edecektir. Pazartesi günü itibariyle 8 ilçeden de istifalar gelecek”

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“GAFLET, DALALET VE İHANET İÇERİSİNDE OLANLARLA YOL YÜRÜMEYECEĞİZ”

Tazegül sosyal medya hesabından ise İYİ Parti’ye yönelik daha sert ifadelerle açıklamada bulundu. Tazegül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Biz bu yola inanarak çıktık. ‘Bir şey değişir, her şey değişir’ diyen bir vatan sevdalısına inandık. Derdi vatan, sevdası millet olan insanlar olarak bir araya geldik. Bu yolda ihanete uğradık, hor görüldük, linç edildik. Karşılık beklemeden, hesap yapmadan, korkmadan mücadele ederek bu günlere geldik. Bu sevda uğruna değerli olan her şeyimizi feda ettik ama vazgeçmedik. Biz diğerleri gibi olmayacağız dedik, vatanda millete ihanet etmeyeceğiz dedik. İhanet edenleri, bizi satanları aramızda barındırmayacağız dedik. Önce biz inandık, sonra bize inanan insanlar ile bu davayı bu günlere getirdik. Karşılık beklemedik, takdir istemedik. Bu parti vatan sevdalılarının partisi olarak kuruldu. İnanan insanlar kurdu. Biz o insanlara bir söz verdik. İhanet etmeyeceğiz dedik. İhanet içerisinde olmayacağız dedik. Bu yola çıktığımız ilk gün ne kadar samimi isek bu günde aynı samimiyetle söylemek isteriz ki bu parti amacından sapmıştır. ‘Asla yan yana olmayacağız, yürüdükleri yolda yürümeyeceğiz’ dediğimiz amaçları çıkar ve menfaat sağlamak olan şer odaklarının yuvası haline gelmiştir. Davamıza ve bize inanan insanlar bilmelidir ki; bizim için davamız ve değerlerimiz değişmedi, değişmeyecektir. İktidar yolunda gaflet, dalalet ve ihanet içerisinde olanlarla yol yürümeyeceğiz. Başkaları gibi yarın karşınıza çıkıp ‘Kandırıldık’ dememek için günahlarına ortak olmama adına şerefli, namuslu, vatan sevdalısı arkadaşlarımız ile birlikte İYİ Parti’den ayrıldığımızı bildirmek istiyoruz.”

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