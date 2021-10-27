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İYİ Parti tezkereye 'evet' dedi ama bir fireyle... Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz 'hayır' dedi

#Durmuş Yılmaz#Meral Akşener#İYİ Parti

İYİ Parti, dün Meclis'te görüşülen tezkere için 'evet' oyu vereceğini açıklamıştı, oylamada da 'Evet' dedi ama bir fireyle... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, tezkereye 'hayır' oyu verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine evet diyeceğini açıklamıştı. Ancak partisinden bir ismin tezkereye 'hayır' dediği ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından tezkereye hayır oyu verdiğini açıkladı.

İYİ Parti tezkereye evet dedi ama bir fireyle... Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz hayır dedi

Tezkere konusunda İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde fire vermesi İYİ Parti'nin grup toplantısı sonrasında Durmuş Yılmaz'a soruldu. Yılmaz, "Olabilir. Demokraside her şey mümkün. Yani herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil, bunu yaparsak ilerleriz. Serbest düşünmede ilerleme var, kalkınma var" dedi.

HDPli Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla evet dedi

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Durmuş Yılmaz, 'Partiden uyarı aldınız mı?' sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi: "Ben siyasete başladığım İYİ Parti'de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok."

Peki İYİ Parti yönetimi, Durmuş Yılmaz'ın 'hayır' oyu vermesine ne diyor? O sorulara Yavuz Ali Ağıroğlu, HDP'nin 'hayır' oyu vereceğini açıklamasına rağmen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanlışlıkla 'evet' oyu verdiğini hatırlatıp yanıt verdi:
"Durmuş Bey hükümete kızgındır, kendi şahsi kararı öyle. Bir de Pervin Buldan 'evet' oyu için el kaldırınca öyle arada, ben de bu el kaldırınca ters tarafa düşeyim demiştir yani."

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Tezkereye 2 yıllık vize

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TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vermişti.

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#Durmuş Yılmaz#Meral Akşener#İYİ Parti

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