×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti Terörsüz Türkiye komisyonuna katılmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Müsavat Dervişoğlu#İYİ Parti#Anayasa
İYİ Parti Terörsüz Türkiye komisyonuna katılmayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 22:29

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonda yer almayacaklarını bildirdi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis Başkanının çağrısı ile kurulacak olan komisyon, Anayasa veya TBMM İçtüzüğü'nde açıkça tanımlanmış daimi veya geçici ihtisas komisyonlarından biri değildir. Meclis Başkanı'nın bu girişimi tıpkı geçmişteki anayasa veya içtüzük uzlaşma komisyonlarında olduğu gibi siyasi partilerin temsil edilmesini sağlayan gayriresmi ve siyasi inisiyatife dayalı bir düzenleme niteliğindedir." değerlendirmesine yer verdi.

İçtüzüğün, bir komisyonun çalışma usul ve esaslarına açıkça yer verdiğini aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonların kuruluş sürecinde amaç, kapsam, hedef, dayanak ve süre net bir şekilde gerekçelendirilmektedir. TBMM Başkanı tarafından gönderilen yazıda ise kurulacak komisyonun ne amaçla oluşturulduğu, gündeminin nasıl belirleneceği ve hangi yöntemle çalışacağına ilişkin hiçbir detay yer almamaktadır. Bu komisyon bir karar alacak mı? Şayet karar alınacaksa, hangi oranlar aranacaktır. Kararların oy çokluğu ile mi yoksa nitelikli çoğunlukla mı alınacağı gibi temel işleyiş kurallarına bile yer verilmemiştir. İmralı canisi ve onun eli kanlı örgütünün talep ve beklentilerini meşrulaştıracak hiçbir faaliyetin içinde bulunmayacağımızı daha önceden de ifade etmiştik. Netice itibarıyla, kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatlerine arz ederim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müsavat Dervişoğlu#İYİ Parti#Anayasa

BAKMADAN GEÇME!