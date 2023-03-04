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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Görüşme iddiaları gerçek değil

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#İYİ Parti#Kürşad Zorlu#İmamoğlu
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Görüşme iddiaları gerçek değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 17:47

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği iddiasının doğru olmadığını, böyle bir görüşmenin planlanmadığını açıkladı.

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İşte İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Genel Başkanımız, Sayın Yavaş ve İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmuştu. Bugün gün içinde bazı haberler kamuoyuna yansıtıldı. Kıymetli belediye başkanlarının ziyaret edeceği ardından da Sayın İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyaretlerinin söz konusu olduğu yönünde kamuoyuna haber geçildi. Bu konuda da açık ve netiz. Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının böyle bir talebi olmuştur. Bu ziyaretlerle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Genel Başkanımız bu süreçte biz istişareye önem veren bir siyasi partiyiz. Sorumluluğumuzun gerçekten farkındayız. Bugün de gelişmeler doğrultusunda görüş alışverişi yapmaktayız.

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#İYİ Parti#Kürşad Zorlu#İmamoğlu

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