İYİ Parti Sözcüsü: Temayül kavgası bizi gölgelemez

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şunları söyledi:

15 İLDE YOKLAMA

“(Temayül yoklamasında çıkan kavga) Şu anda bir sandık koyma suretiyle milletvekili adaylarını üyelerine soran, üye tabanlı bir yoklama yapmak suretiyle bunu belirleme tercihinde bulunan tek siyasi partiyiz. Keşke gerçekleşmemiş olsaydı ama

demokrasi mücadelemiz, parti programımızdaki taahhüdümüzü hayata geçirme sorumluluğunu, millete sunma gayretini asla gölgelemez.

(İstanbul’da İYİ Parti İl Başkanlığı’na mermi isabet etmesi) Yapılan soruşturmanın bizzat kendisi sorgulanmaya muhtaçtır. Zira söz konusu inşaat ile parti binamız arasında en az 160 metrelik bir mesafe ve 2 nokta arasında D-100 karayolu bulunmaktadır. Bu mesafeden isabet eden 2 mermiden birinin binamızın alt katındaki camdan girip buradaki koltuğa isabet etmesi teknik olarak mümkün görünmemektedir.”