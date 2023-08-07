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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 26 Ağustos, siyasette önemli bir başlangıç olacak

Güncelleme Tarihi:

#İYİ PARTİ#ANKARA#TBMM
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 26 Ağustos, siyasette önemli bir başlangıç olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 17:32

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yapacağı açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını söyledi.

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İYİ Partili Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Muğla'daki Akbelen Ormanları ile ilgili TBMM'nin olağanüstü toplantı çağrısına İYİ Parti'nin tüm milletvekilleri ile katılacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili açıklamalarına da değinen Zorlu, "Biz AB ile ilişkilerin bir bölümünde de sığınmacı probleminin çok önemli bir başlık olduğunu ve bunun belirli bir noktaya getirilmeden samimi ilişkilerin kurulmasının çok zor olacağına inanıyoruz. Bu konuda en hazırlıklı parti olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kapalı Spor Salonu'nda vatandaşlara hitap edeceğini duyuran Zorlu, "Buna ek olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da bazı faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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#İYİ PARTİ#ANKARA#TBMM

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