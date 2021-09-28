İYİ Parti profil çizdi: Almanya Cumhurbaşkanı gibi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
İhtiyacın 3te birini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te birini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Dikkat Vergi barışında son 3 günDikkat! Vergi barışında son 3 gün#Vergi
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Marmarada kâbus sürüyor Son 40 yılın en kötüsü...Marmara'da kâbus sürüyor! Son 40 yılın en kötüsü...#Marmara Denizi
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
Erdoğandan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıtErdoğan'dan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıt#Kabine Toplantısı
İngilterede ordu hazırda bekliyor Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldiİngiltere'de ordu hazırda bekliyor! Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldi#Tedarik Sorunu
Kritik zirve öncesi BMye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyorKritik zirve öncesi BM'ye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyor#Nikos Anastasiadis
Trabzonspora Alanyaspordan zirve çelmesiTrabzonspor'a Alanyaspor'dan zirve çelmesi#Trabzonspor
Ajanslar acil koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulunduAjanslar 'acil' koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulundu#R. Kelly
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti profil çizdi: Almanya Cumhurbaşkanı gibi

#Meral Akşener#İYİ Parti#HDP
İYİ Parti profil çizdi: Almanya Cumhurbaşkanı gibi
Bülent Sarıoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesinden sonra İYİ Parti’den ilk aday profili geldi.

Haberin Devamı

Akşener’in Meclis’teki grup başkanı, partinin ikinci adamı İsmail Tatlıoğlu anlattı: “Sayın Akşener’in ifadesi Türkiye’nin siyasetini hapsolduğu noktadan çıkarma gayretidir. Kendi adına çok da yakın olduğu Cumhurbaşkanı makamını, mevkisini dışarıda bırakmıştır. ‘Başbakan olacağım’ demek daha ileri, daha fonksiyonel, daha pozitif bir iddiadır. Cumhurbaşkanı için çok açık bir tespiti vardır: Cumhurbaşkanı devleti temsille görevli olmalıdır, Almanya Cumhurbaşkanı gibi. Devletimizi içeride 84 milyona karşı ve bütün kesimlere karşı kucaklayabilmeli ve uluslararası anlamda Türkiye’nin saygınlığını gözeten Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu profile uygun çok sayıda değerli, birikimli insanımız mevcuttur.”

HOŞ SÖZLER YETMİYOR!

HDP, özellikle Millet İttifakı’nca yakından takip edilen Tutum Belgesi’ni açıkladı. Beklentiyi daha açık ifade eden ise bu siyasi çevrenin duayen isimlerinden eski milletvekili Sırrı Sakık oldu: “CHP’nin, İYİ Parti’nin ve diğer partilerin oturdukları yerden HDP’ye yön vermek ve bir rol biçmek hadlerine değil. Siyaseti şekillendirmek adına, kulağa gelen hoş sözlere hiçbir Kürt kanmaz. Sadece kulağımıza gelen hoş sözler bizi mutlu etmiyor. Somut şeyler istiyoruz. Bu tür Ali Cengiz oyunları ile siyasetin dizayn edilmediğini hayat hepimize gösterdi.”

SOSYAL SATAŞMA

Haberin Devamı

Siyasi sataşma sadece Meclis’te olmuyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyada muhalif gençlerden ölçüyü kaçırmayanlara hazır cevaplığıyla biliniyor. İşte TEKNOFEST gündemiyle yaşanan son atışma:

Takipçisi: Ne yapsan da seni sevmiyoruz.

Varank: Sevmediğin insanları takip etme bence...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#İYİ Parti#HDP