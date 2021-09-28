İYİ Parti profil çizdi: Almanya Cumhurbaşkanı gibi

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Akşener’in Meclis’teki grup başkanı, partinin ikinci adamı İsmail Tatlıoğlu anlattı: “Sayın Akşener’in ifadesi Türkiye’nin siyasetini hapsolduğu noktadan çıkarma gayretidir. Kendi adına çok da yakın olduğu Cumhurbaşkanı makamını, mevkisini dışarıda bırakmıştır. ‘Başbakan olacağım’ demek daha ileri, daha fonksiyonel, daha pozitif bir iddiadır. Cumhurbaşkanı için çok açık bir tespiti vardır: Cumhurbaşkanı devleti temsille görevli olmalıdır, Almanya Cumhurbaşkanı gibi. Devletimizi içeride 84 milyona karşı ve bütün kesimlere karşı kucaklayabilmeli ve uluslararası anlamda Türkiye’nin saygınlığını gözeten Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu profile uygun çok sayıda değerli, birikimli insanımız mevcuttur.”

HOŞ SÖZLER YETMİYOR!

HDP, özellikle Millet İttifakı’nca yakından takip edilen Tutum Belgesi’ni açıkladı. Beklentiyi daha açık ifade eden ise bu siyasi çevrenin duayen isimlerinden eski milletvekili Sırrı Sakık oldu: “CHP’nin, İYİ Parti’nin ve diğer partilerin oturdukları yerden HDP’ye yön vermek ve bir rol biçmek hadlerine değil. Siyaseti şekillendirmek adına, kulağa gelen hoş sözlere hiçbir Kürt kanmaz. Sadece kulağımıza gelen hoş sözler bizi mutlu etmiyor. Somut şeyler istiyoruz. Bu tür Ali Cengiz oyunları ile siyasetin dizayn edilmediğini hayat hepimize gösterdi.”

SOSYAL SATAŞMA

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Siyasi sataşma sadece Meclis’te olmuyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyada muhalif gençlerden ölçüyü kaçırmayanlara hazır cevaplığıyla biliniyor. İşte TEKNOFEST gündemiyle yaşanan son atışma:

Takipçisi: Ne yapsan da seni sevmiyoruz.

Varank: Sevmediğin insanları takip etme bence...