İYİ Parti milletvekili Yokuş koronavirüse yakalandı

Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Ailemle birlikte COVID-19 teşhisi ile izole edilmiş durumdayız. Tedavimiz evimizde sürmektedir. Son hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.