Tolga YANIK/ DHA
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İYİ Parti milletvekili Yokuş koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş (62), koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Ailemle birlikte COVID-19 teşhisi ile izole edilmiş durumdayız. Tedavimiz evimizde sürmektedir. Son hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
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