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İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 27'ye düştü.

Ömer Karakaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dün de İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etmişti.

DERVİŞOĞLU: İLK KEZ EKSİLMİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklaması ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. Dervişoğlu, "Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız. İlk kez eksilmiyoruz. İlk kez bölünmüyoruz. İlk kez ihanete uğramıyoruz. Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil" ifadelerini kullandı.

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ÖMER KARAKAŞ KİMDİR?

İş İnsanı; İlk ve ortaöğrenimini Sivas Koyulhisar’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya MYO Elektronik Haberleşme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Sahibi olduğu mühendislik firmasıyla inşaat ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösterdi. İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve TBMM İçişleri Komisyonu üyesidir. Karakaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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