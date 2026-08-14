×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Karakaş#İYİ Parti#İstifa
İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 13:37

Son dakika... İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. Ömer Karakaş haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 27'ye düştü.

Ömer Karakaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dün de İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etmişti.

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti

DERVİŞOĞLU: İLK KEZ EKSİLMİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklaması ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. Dervişoğlu, "Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız. İlk kez eksilmiyoruz. İlk kez bölünmüyoruz. İlk kez ihanete uğramıyoruz. Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti

ÖMER KARAKAŞ KİMDİR?

İş İnsanı; İlk ve ortaöğrenimini Sivas Koyulhisar’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya MYO Elektronik Haberleşme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Sahibi olduğu mühendislik firmasıyla inşaat ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösterdi. İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve TBMM İçişleri Komisyonu üyesidir. Karakaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti
 

Gözden KaçmasınBağımsız milletvekili Ümit Dikbayır: Hakkımdaki yalan haberleri sabırla takip ettimBağımsız milletvekili Ümit Dikbayır: Hakkımdaki yalan haberleri sabırla takip ettimHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Karakaş#İYİ Parti#İstifa

BAKMADAN GEÇME!