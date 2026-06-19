×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, dolandırıcıların hedefi oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Burhanettin Kocamaz#İyi Parti
İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, dolandırıcıların hedefi oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 15:03

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini Mersin Terörle Mücadele (TEM) Müdürü olarak tanıtan şüpheli ve arkadaşı tarafından dolandırıldı. Kocamaz'ın 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheliler, İstanbul'da takside yakalandı. Öte yandan Kocamaz'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıttı.

Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, dolandırıcıların hedefi oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

Bunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

2 ŞÜPHELİ ALTIN VE PARALARLA YAKALANDI

Haberin Devamı

Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Polisin çalışması sonucu 2 şüpheli, İstanbul'da taksinin içinde altın ve paralarla yakalandı. Ankara'ya getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı.

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, dolandırıcıların hedefi oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

KOCAMAZ: KENDİNİ MERSİN TEM MÜDÜRÜ OLARAK TANITTI

Kocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:

"14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı 1 şahsa teslim ettim."

Gözden KaçmasınSahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı 'Sahte doktor'un inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGeçen yıl Muğla ve Antalya şimdi de İzmir: Kıyılarda köpek balığı Neler oluyor, sayıları neden arttıGeçen yıl Muğla ve Antalya şimdi de İzmir: Kıyılarda köpek balığı! Neler oluyor, sayıları neden arttı?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#Burhanettin Kocamaz#İyi Parti

BAKMADAN GEÇME!