İYİ Parti lideri Meral Akşener Çatalca'da esnafı ziyaret etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerel seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Çatalca Belediye Başkan adayı İsmail İp ile ilçedeki esnafı ziyaret etti. Akşener ziyaret sırasında adaylar için oy istedi.

"SONUNA KADAR ELEŞTİR. AK PARTİ'YE YARIYOR"

Ziyaret sırasında Meral Akşener'in yanında gelen bir vatandaş, “Masadan ayrıldığınızda çok güzel yaptınız. Neden tekrar masaya gittiniz? Ben hayatta sola oy vermiş değilim. Eleştirdiğine üzülmüyorum. Sonuna kadar eleştir. Çünkü AK Parti'ye yarıyor, bize yarıyor bu ama masaya neden geri gittiniz? ona üzüldüm" dedi. Akşener'de vatandaşa, "Seni üzdüğüm için özür dilerim" diye cevap verdi.

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"EMEKLİLERİ GÜNDEMDE TUTUK"

Ziyaret sırasında bir kıraathanede konuşan Akşener, "Biri hizmet etmekle yükümlü, diğeri de size hizmet etmek durumunda olana sesinizi duyurmakla yükümlü, gerekirse bağırmak durumunda. Bende bir yol seçtim, tam 3 yıl boyunca esnafı dolaştım. Hakkari'den Edirne'ye ilçe ilçe gezdim, dükkan dükkan dolaştım. Bu dükkanların hiç birinde hiç bir partiyi yermedim, kendi partimi de övmedim. Bu dükkanların içinde ne öğrendim biliyor musunuz? 5 tane farklı emekli maaşı olduğunu öğrendim. O zaman en düşüğü bin 500 liraydı. Sadece SSK ile BAĞ-KUR maaşından bahsediyorum. Emeklileri gündemde tuttuk birden bire emekliler Türkiye'de konuşulmaya başladı. Diğer siyasi partilerde, muhalefet olanlarda konuşmaya başladı. Güzel oldu. Muhalefet ile iktidar arasındaki fark bu. Şimdi diyoruz ki biz İYİ Parti olarak, bu seçimde çok şuculuk buculuk üzerine oy verildi. Kardeşim, benim ne olduğumdan sana ne, senin ne olduğun bana ne. Ben geldim size zaten benim adayımızı İsmail beyi zaten tanıyorsunuz. Birde Buğra Kavuncu var Büyükşehir adayımız, oy istiyoruz. Şimdi bu bir rekabet, biz de daha iyisini yaparız diye oy istiyoruz. Ama ben şu anda Türkiye'de konuşulanlara bakıyorum bütün dert İYİ Parti, Meral Akşener" dedi.