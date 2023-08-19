İYİ Parti lideri Meral Akşener, 3. yol diyecek mi? Gözler 26 Ağustos'ta...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14-28 Mayıs seçiminin ardından kongreye kadar sessizliğini korumuştu. Kongrede konuşan Akşener, "Seçime girmek için CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" ifadelerini kullanmıştı. Yerel seçimde izlenecek yol haritası için ise gözler şimdi bir başka tarihte 26 Ağustos'ta.

AKŞENER NE MESAJ VERECEK?

Akşener büyük taarruz savaşının yıldönümünde o savaşın başladığı nokta Afyonkarahisar Kocatepe'de açıklama yapacak. Peki, Akşener açıklamasında ne diyecek? Seçime tek girileceği ya da millet ittifakını dışlayacak mesajlar mı verecek? Kulislerde Akşener'in Millet İttifakı'ndan çıkıldığı yönünde bir mesaj vermeyeceği konuşuluyor. İttifak tartışmalarına ilişkin açık bir mesaj vermesi beklenmeyen Akşener'in konuşmasında ekonomi, Avrupa Birliği politikası, göç ve eğitim gibi başlıklara değineceği ifade ediliyor.

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Peki, parti kurmayı tarafından dile getirilen 3. yol çağrısı... Önce MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye ve Akşener'e dönük siyasi ortaklığa işaret eden komşuluk çağrısı yapmıştı. Bu çağrıyı İYİ Parti genel merkez yönetimi Akşener'in 26 Ağustos açıklamasını işaret ederek o teklif reddetmişti.

DİKKAT ÇEKEN 3. YOL ÇAĞRISI

Parti yönetimi 26 Ağustos'taki Akşener'in konuşmasını işaret ederken, genel başkan yardımcısından gelen 3. yol çağrısı dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, başta MHP'ye dönük milliyetçilerin bir araya geldiği bir yapıya işaret ederek 3. yol çağrısı yaptı. O açıklamaya MHP'den tepki gelirken, İYİ Parti sessizliğini koruyor.

Bu açıklamanın Akşener'in bilgisi dahilinde olup olmadığı ve 26 Ağustos'ta bu konuda bir mesaj verip vermeyeceği merak ediliyor.