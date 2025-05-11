İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Pazarlığa karşıyız

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Dervişoğlu, terör olayları nedeniyle şehit ve gazi olanların hatıralarının hiçe sayılarak bazı adımlar atıldığını söyleyerek, “Dün nasıl ‘Analar ağlamasın’ diyorlarsa, bugün de ‘Terörsüz Türkiye’ demek suretiyle bizi kandırmaya çalışıyor. Teröre evladını vermiş, teröre kolunu, bacağını, gözünü vermiş insanlardan daha fazla Terörsüz Türkiye’yi kim isteyebilir? Dolayısıyla asıl mesele Terörsüz Türkiye’yi inşa etmek değil emperyalizme, kulluk ve köleliğe devam etmektir” dedi. PKK’nın kongresini toplamasına ilişkin önceki gün DEM Parti’den yapılan açıklamalara da tepki gösteren Dervişoğlu, ​​​​​​​İYİ Parti’nin pazarlıklara karşı olduğunu, üniter devlet yapısından vazgeçilmesini temin edecek bir anayasa değişikliği sözü verildiyse buna izin vermeyeceklerini vurguladı.