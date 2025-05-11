×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Pazarlığa karşıyız

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Anneler Günü
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Pazarlığa karşıyız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle İstanbul Kadıköy’de düzenlenen programa katıldı.

Haberin Devamı

Dervişoğlu, terör olayları nedeniyle şehit ve gazi olanların hatıralarının hiçe sayılarak bazı adımlar atıldığını söyleyerek, “Dün nasıl ‘Analar ağlamasın’ diyorlarsa, bugün de ‘Terörsüz Türkiye’ demek suretiyle bizi kandırmaya çalışıyor. Teröre evladını vermiş, teröre kolunu, bacağını, gözünü vermiş insanlardan daha fazla Terörsüz Türkiye’yi kim isteyebilir? Dolayısıyla asıl mesele Terörsüz Türkiye’yi inşa etmek değil emperyalizme, kulluk ve köleliğe devam etmektir” dedi. PKK’nın kongresini toplamasına ilişkin önceki gün DEM Parti’den yapılan açıklamalara da tepki gösteren Dervişoğlu, ​​​​​​​İYİ Parti’nin pazarlıklara karşı olduğunu, üniter devlet yapısından vazgeçilmesini temin edecek bir anayasa değişikliği sözü verildiyse buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Anneler Günü

BAKMADAN GEÇME!