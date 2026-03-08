İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Kadınlar korkmadan yaşamalı

Haberin Devamı

Partisinin Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığı’nca düzenlenen “Kadın, Hayat ve Adalet” konulu panelin açılışında konuşan İYİ Parti Lideri, Türk kadınının tarih boyunca sadece hayatın içinde yer almadığını, tarihin akışını değiştirdiğini belirtti. Dervişoğlu şunları söyledi: “Kadınların güven içinde yaşayamadığı bir ülkede adaletten söz edemezsiniz. Kadınların eşit fırsatlara sahip olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Ülkemizde kadın cinayetleri hâlâ en ağır toplumsal sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Kadınların yaşam hakkını korumak devletin en temel görevidir. Ama mesele sadece güvenlik meselesi de değildir. Kadınların ekonomik hayata katılımı, eğitimde fırsat eşitliği, siyasette temsil gücü de en az güvenlik meselesi kadar hayati önem arz etmektedir. İYİ Parti olarak biz, kadınların yalnızca hayatta kalmak için değil, eşit ve onurlu bir yaşam sürmek için mücadele etmek zorunda kalmadığı bir Türkiye istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların güçlenmesi, yalnızca kadınların meselesi değildir, Türkiye’nin geleceğinin meselesidir.”