İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Hakkâri Türkiye’nin köşe vilayeti

#Hakkâri#Ankara#İYİ Parti
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Hakkâri Türkiye’nin köşe vilayeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 07:00

Hakkâri’de partisinin il başkanlığını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Buradan Şırnak’a gideceğiz. Hakkâri, Türkiye’nin en köşe vilayeti. Bundan sonra İran sınırı başlıyor ama ben çocukluktan beri söylerim, Hakkâri yoksa Ankara olamaz. O sebeple Hakkâri’nin bizim gönlümüzdeki yeri çok başkadır” dedi.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine de değinen Dervişoğlu özetle şunları söyledi: 

“Yasal düzenlemelerle ilgili hangi çalışmaları yapmışlar, onlara bir bakalım. Her şeyi yerinde ve zamanında konuşmayı tercih ediyorum. Hem yetkili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Meclis’in gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız. Türkiye’de milletin beklentisinin hilafına bir adım atma çabası söz konusu olursa bu, Meclis’teki aritmetik yeterlilikle olabilecek bir iş değil. Milletin o işe rızası var mı? Önce ona bakılması icap ediyor. Neyi getirecek, ne amaçla getirecek, ne zaman getirecek göreceğiz. İYİ Parti’nin duruşu belli, terörle mücadele noktasında atılması icap eden adımları doğru bir biçimde, net bir şekilde tanımlıyor.” 

#Hakkâri#Ankara#İYİ Parti

