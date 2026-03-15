İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Hakkâri Türkiye’nin köşe vilayeti

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine de değinen Dervişoğlu özetle şunları söyledi:

“Yasal düzenlemelerle ilgili hangi çalışmaları yapmışlar, onlara bir bakalım. Her şeyi yerinde ve zamanında konuşmayı tercih ediyorum. Hem yetkili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Meclis’in gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız. Türkiye’de milletin beklentisinin hilafına bir adım atma çabası söz konusu olursa bu, Meclis’teki aritmetik yeterlilikle olabilecek bir iş değil. Milletin o işe rızası var mı? Önce ona bakılması icap ediyor. Neyi getirecek, ne amaçla getirecek, ne zaman getirecek göreceğiz. İYİ Parti’nin duruşu belli, terörle mücadele noktasında atılması icap eden adımları doğru bir biçimde, net bir şekilde tanımlıyor.”