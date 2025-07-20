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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Gerçek birlikteliğe ihtiyacımız var

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#İYİ Parti#Dervişoğlu#Anadolu
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Gerçek birlikteliğe ihtiyacımız var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

BİR dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar’da olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığı önünde kalabalığa seslendi:

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 “Biz hayatımız boyunca kendimize inananları, bize güvenenleri hiç yere baktırmadık. Dün böyle söyleyip, bugün başka söyleyip yalpa yapmadık. Dün sahiplendiğimiz değerler neyse bugün de o değerlerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye’nin gerçek bir birliğe ihtiyacı vardır. Hem birlik deyip hem de ihanet senaryolarının parçası olanlarla yürüyecek yolumuz yoktur. Anadolu’yu karış karış dolaşmaya devam edeceğim. Türkiye’nin her yerinde arkamda ne var diye bakmadan, yapayalnız da kalsam mücadele etmeye devam edeceğim.”

 

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#İYİ Parti#Dervişoğlu#Anadolu

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