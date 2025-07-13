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İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Cumhuriyet’i koruyacağız

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Edirne
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Cumhuriyet’i koruyacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 07:00

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmakköy’de çiftçilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:

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“Türk milleti bu coğrafyaya tutunmuş, milli kimliğiyle tutunmuş, milli varlığıyla tutunmuş, üniter devlet yapısıyla tutunmuş, son asırdır Cumhuriyet ile tutunmuş. Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız ve Mustafa Kemal Atatürk’ten bize miras bırakılan büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız. Kim bu ülkeye hangi düşmanlığı ederse etsin, Türk milleti olarak karşı karşıya bulunduğumuz her türlü ihanet projesini yerle bir etmeye yemin ettik. Allah’a inanıyoruz, büyük Türk milletine inanıyoruz.” Dervişoğlu, daha sonra Uzunköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Edirne

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