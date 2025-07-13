İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Cumhuriyet’i koruyacağız

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“Türk milleti bu coğrafyaya tutunmuş, milli kimliğiyle tutunmuş, milli varlığıyla tutunmuş, üniter devlet yapısıyla tutunmuş, son asırdır Cumhuriyet ile tutunmuş. Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız ve Mustafa Kemal Atatürk’ten bize miras bırakılan büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız. Kim bu ülkeye hangi düşmanlığı ederse etsin, Türk milleti olarak karşı karşıya bulunduğumuz her türlü ihanet projesini yerle bir etmeye yemin ettik. Allah’a inanıyoruz, büyük Türk milletine inanıyoruz.” Dervişoğlu, daha sonra Uzunköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.