İYİ Parti lideri Akşener'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık

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İşte Meral Akşener'in açıklamalarının satır başları...

2023'te de milletin olmadığı bir yerden üretilen siyasetin başarılı olamayacağını söyledik, uyardık. Oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk. Sadece iktidar mensuplarına karşı değil bu seçimin kaybedilmesine çalışanlarla da mücadele ettik.

Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ne yazık ki önce şahsın önce ben diyenlerle uğraştık. Milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ama ne yazık ki koltuğundan vazgeçemeyenlerle uğraştık. 2023 yılındaki yenilgiye engel olamadık. 3 yıl boyunca karış karış gezdiğimiz Anadolu'nun mevcut iktidarın adaletsizliğinden ne kadar yorulduğunu duyduk.

Sokaklara yolumuza çıkan vatandaşlarımızdan duyduklarımızı gittiğimiz her yerde anlattık. Ne söylersek söyleyelim kendimizi dinletemedik. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında iş birlikçilikle suçlandık, iktidara yanlamakla suçlandık.

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Tüm bunların sonunda ne oldu? Gizli kapaklı gizli iş birliğine girişmeyen kim odu. Allahıma şükürler olsun ki bizler olduk, İYİ Parti oldu.

"İYİ PARTİ'YE YÖNELİK KUMPAS KARŞISINDA SUSMAMIZ ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bizim eksikliğimiz yok mu? Tabii ki var. Ben de hem kendimize hem de yenilginin paydaşlarına hatalarımızla baş başa kalacağımız bir zaman olsun dedim. Bu sessizlik, yalanların daha fazla yankılanmasına sebep oluyor. Her akşam televizyonlara çıkıp İYİ Parti şöyle yapacak diye yalan söyleyenleri gördük. Ben sustum ama yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Televizyonlara çıkıp utanmadan yüzsüz yüzsüz faturayı bize çıkarmak istediler. Akşener'i günah keçisi ilan etmeye kalktılar. Bunların hiçbirini şaşkınlıkla karşılamadım. İYİ Parti'ye yönelik kumpas karşısında susmamız artık mümkün değildir.

"ASIL SORUNUN KENDİ SAFLARIMIZDA OLDUĞUNU GÖREMEDİM"

İki aday çıkardık. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla cumhurbaşkanı seçilebileceğini gördük. Ben seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden özür diliyorum. Bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım.

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Gözden Kaçmasın Akşener’in bugün yapacağı konuşmayla ilgili beklentilerim Haberi görüntüle

"TÜRK MİLLETİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Türk milletinden sizlerden özür diliyorum. Aziz milletim, sizlerden özür diliyorum. Milletimizin omuzlarında taşıdığı bu umudu, bu iki arkadaşımızın milletimizin bu çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Allah'ım şahittir ki ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Milletimiz kazanabilsin diye yaptım. Onlar adına da özür diliyorum. Biz bundan sonra yine ve yeniden Türkiye kazansın diye tüm fedakarlığı yapacağız. Bu fedakarlıktan sadece milletimizin yararlandığından emin olacağız. Milletimizin bu fedakarlıklarının boşa düşmesini engelleyeceğiz. Hesapçı zihniyetlere yemin ediyorum ki geçit vermeyeceğiz. Kendisine kariyer kovalayanlar için harcayacak mesaimiz yok.

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Gözden Kaçmasın Bahçeli ve Akşener’in karşılıklı hamleleri Haberi görüntüle

2023 seçimlerini çantada keklik görenler, yerel seçimleri ittifaklara çekmek istiyorlar. Yerel seçimler çoğulcuların yaşadığı yerdir. 2019 yerel seçimlerinde ittifak kurduk ve başarılı olduk. Yerel seçimi bir genel seçim çerçevesinde okumadan, milletimizin iradesinin teciline olanak sağlayacağız.

"GELİN TÜM SİYASİ PARTİLER AYRI AYRI SEÇİMLERE GİRELİM"

Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın yerel özelliklerini yansıtacağız bir rekabet ortamı yaratalım. Gelin tüm siyasi partiler her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. Sizleri de bekleriz. Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda iş birliği olabilir bütün siyasi partiler, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, sayın Kılıçdaroğlu haydi her birimiz ayrı ayrı girelim.