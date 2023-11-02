İYİ Parti lideri Akşener: Yüzyılın psikopatı Netanyahu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şöyle konuştu: “Gazze’de yaşanan Netanyahu terörü hız kesmeden devam ediyor. Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu’dur. Filistin’de meydana gelen olayları doğru tanımlamak zorundayız.

HAMAS’IN ZAMANLAMASI

Hamas’ın saldırılarının zamanlaması her türlü şüpheye açıktır. Kime ve neye hizmet ettikleri de şüphelidir. Unutmayalım ki bu saldırılar Netanyahu’nun toplumsal desteğinin adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti. Nitekim bugün İsrail halkı Netanyahu’nun saldırıya bilinçli olarak göz yumduğunu konuşuyor. Hatta ve hatta Netanyahu’nun bu saldırıyı bizzat organize etmiş olabileceğini bile konuşuyor. Ama Sayın Erdoğan hâlâ canhıraş bir şekilde Hamas’ı savunuyor. Sayın Erdoğan, biz evelallah tarihi senin gibi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik. Sakın beni kendinle karıştırma. Söyle bakalım sözde Kürdistanın bir parçasını Türkiye’de gördüğünü söyleyen Hamas’ı ne diye savunuyorsun? Sen neden Hamas’ı meşru görüyorsun? Amacın nedir Sayın Erdoğan? Netanyahu’nun değirmenine su taşıyorsun.“

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DİLAN POLAT’LI GÖNDERME

- 18-25 yaş arasında Türkiye’de bir genç nesil var. Evlatlarımız ziyan oluyor. Bir taraftaDilan Polat haline gelmiş çocuklarımız, Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız, bir tarafta ise karnı guruldayançocuklar. Allah’ım nasip et bu şerefsizleri ifşa etmeyi, bunların kursaklarından o haramları almayı bize nasip et.”