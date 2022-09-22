İYİ Parti Lideri Akşener: Mutlaka alınması gereken bir seçim

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya’da Kanaat Önderleri ve İşinsanları Buluşması’nda özetle şunları söyledi:

ATATÜRK İLE KAVGA EDİYORLAR

“Kendimle ilgili yapılan iftiraları düşünüyorum. FETÖ’cü diyorlar, ateist diyorlar. Geçin bunu aynı zamanda PKK’lıyım aynı zamanda faili meçhulcüyüm. Ya arkadaş ben kimim, neyim? Gece evim basılıyor. Yargı bağımsız olmazsa demokrasi olmaz. O kadar enteresan ki bu fiilleri yapan faillerin tamamı beraat ediyor. Böyle bir şey olabilir mi?

Bu kayırmacılık, bu liyakatsizlik öyle bir hale getirdi ki memleketi herkes haksızlığa uğradığını düşünüyor. En önemli problemimiz budur. İktidar çok uzun bir zamandır cumhuriyet değerleriyle kavga ediyor. Atatürk ile kavga ediyor.

Ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletin vicdanı öyle ki en kallavi AK Partili ailelerin çocukları Atatürkçü bugün. Bu ülkenin birleştirici gücü Atatürk’tür.

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İddia ediyor ve inanıyorum ki 13’üncü cumhurbaşkanı , adına ben Millet İttifakı diyeyim siz başka bir şey deyin; eğer aklı başında bir yolculuk yapabilirsek, sağduyulu, akıllı, stratejik; 13’üncü cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak. 2018’de yeni kurulmuş bir partiydik apar topar seçime gittik. CHP Genel Başkanı’na gittim, seçime bizi sokmayacaklardı. 15 milletvekili talep ettim. Sayın Kılıçdaroğlu’na bu demokrasiye yönelik tutumundan dolayı en derin teşekkürlerimi sunuyorum aracılığınızla.

Sonra biz tekrar çalıştık. 19 ilçe aldık. Yalnız başımıza girseydik 10 ilçe alırdık.



Bu seçim kazanılması gereken bir seçim. Stratejinin, aklın, mantığın merkezde olması gereken bir seçim. Mutlaka alınması gereken bir seçim ki sistemi değiştirelim.”

Akşener dün akşam saatlerinde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla, partisinin genel merkezinde görüştü. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren görüşme sonrası iki lider de açıklama yapmadı.