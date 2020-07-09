İYİ Parti Lideri Akşener: ‘Gençlerin önüne örülen duvar ayakta kalmaz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yaptığı konuşmada, gençlerin önüne bu konuda duvar örmenin faydası olmayacağını belirtti:

DÜZENLEMEYE KARŞI DEĞİLİZ

“Biz sosyal medya platformları ve internet şirketleri için, ülkemiz kanunlarıyla uyumlu bir hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına, düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz. Ancak, bunu yasaklarla değil, özgürlükleri sınırlayıp, insanlarımızı mağdur ederek değil, aklıselimle yapmaktan yanayız. Sayın Erdoğan’a sorarsanız, suçlu Netflix, Twitter, Youtube. ‘Oy moy yok’ dediler diye gençlerin dünyasına duvar örmeye kalkmak, hep aynı zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet, dünyayı takip eden, özgürlüğüne düşkün gençlerin çağında işe yaramaz. Buradan Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum, tarih şahittir ki, gençlerin önüne örülen hiçbir duvar ayakta kalamamıştır. Hele ki Türk gençliğinin önüne set çekmeye kalkarsan, nasıl bir sel olduklarını anladığın gün, her şeyi kaybettiğin gün olur.”