İYİ Parti kurultaya gidiyor

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İYİ Parti tüzüğü ve siyasi partiler yasası gereği, kongrelerin 3 Ekim 2022’de ilçe ve il kongreleri ile başlaması ve ardından 3. Olağan Kurultay’ın yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partilileringenel seçimlerde teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.

SAADET DE 30 EKİM’DE

Saadet Partisi de, 30 Ekim’de 8’inci Olağan Büyük Kongre’ye gidecek. Yapılan açıklamada “Kongremiz, ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır” denildi.