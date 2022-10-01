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İYİ Parti kurultaya gidiyor

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#İYİ Parti#Genel İdare Kurulu#Saadet Partisi
İYİ Parti kurultaya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

İYİ Parti Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) dün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararı alındı.

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İYİ Parti tüzüğü ve siyasi partiler yasası gereği, kongrelerin 3 Ekim 2022’de ilçe ve il kongreleri ile başlaması ve ardından 3. Olağan Kurultay’ın yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partilileringenel seçimlerde teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.

SAADET DE 30 EKİM’DE

Saadet Partisi de, 30 Ekim’de 8’inci Olağan Büyük Kongre’ye gidecek. Yapılan açıklamada “Kongremiz, ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır” denildi.

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#İYİ Parti#Genel İdare Kurulu#Saadet Partisi

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