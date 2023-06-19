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İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa etti

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#Taylan Yıldız#İYİ Parti#İstifa
İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 09:37

İYİ Parti kurucularından ve İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partiden istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini Twitter'dan duyurdu.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.

Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!

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İYİ Parti'de seçim sonrası Aytun Çıray, Ahat Andican ve Emine Küçükali gibi önemli isimler istifa etmişti.

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#Taylan Yıldız#İYİ Parti#İstifa

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