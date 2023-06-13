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İYİ Parti kurucularından Andican istifa etti

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#İYİ Parti#Ahat Andican#Aytun Çıray
İYİ Parti kurucularından Andican istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

İYİ Parti’de Yavuz Ağıralioğlu ile başlayan, Aytun Çıray ile devam eden istifalara dün de Ahat Andican eklendi.

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İYİ Parti kurucularından olan eski İstanbul Milletvekili Ahat Andican’ın da Çıray gibi milletvekilleri aday listesinin açıklanmasının ardından parti yönetimine karşı bir küskünlük yaşadığı öğrenildi. 27’nci dönem milletvekili olan Andican, 28’inci dönem aday listesinde yer almayan 25 milletvekilinden biri oldu.

‘PARTİSİZ MUHALEFET’

Andican, seçim sonrasında parti içinde cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler karşısında sessiz kalmamasıyla da istifa sinyalleri vermeye başlamıştı. Andican, dün Twitter hesabından istifasını şöyle duyurdu:

“Kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Meclisin 27’nci dönemi boyunca, İYİ Parti’ye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkânı kalmamış durumdadır. ‘Partisiz Muhalefet’ saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim.” Kulislerde, Andican’ın Zafer Partisi veya Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı yeni bir partiye katılabileceğine yönelik iddialar yer aldı.  

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#İYİ Parti#Ahat Andican#Aytun Çıray

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