×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Ahmet Ersagun Yücel#İstifa
Son dakika haberi... İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 22:34

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel partisinden istifa etti.

Haberin Devamı

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim. İYİ Parti’nin en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Ahmet Ersagun Yücel#İstifa

BAKMADAN GEÇME!