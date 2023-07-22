İYİ Parti kulisi: Seçime ayrı girmek daha uygun gibi

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Parti kurmayları, protokolün bir güvensizlik yaratacağını ancak seçim ittifakına yönelik alınacak bir kararda belirleyici olmayacağını dile getiriyor. Konuştuğumuz kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun protokol açıklamalarını ve olası seçim ittifakına etkilerini şöyle değerlendiriyor:

Gözden Kaçmasın Gizli protokol depremi... Kılıçdaroğlu ateş altında Haberi görüntüle

"O günün şartlarında herkes ihtiyacına bakacak. Uzun dönemde, orta dönemde bizim için yalnız girmek uygun ama bazen kısa dönem tercihleri de olabilir. Şu anda erken. Çünkü çok ciddi bir iftira ile karşı karşıya kaldık. İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak. Özellikle de terör algısı üzerinden. CHP ile olan işbirliğimiz vatandaşları rahatsız ediyor. O propagandadan dolayı AK Parti’ye gidiliyor. Bu algı önümüzdeki seçimlerde de devam edecek olursa kesinlikle CHP ile işbirliği yapmamak lazım. Ama bu değişebilir. Yerel seçimlerin farklı dinamikleri var. Bugünkü şartlarda ayrı girmek daha uygun gibi duruyor."