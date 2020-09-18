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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş (62), koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İYİ Partili Fahrettin Yokuş sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ailemle birlikte Covid-19 teşhisi ile izole edilmiş durumdayız. Tedavimiz evimizde sürmektedir. Son hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuşun koronavirüs testi pozitif çıktı

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