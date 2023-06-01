İYİ Parti ittifakın geleceği için sinyal vermedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sürecinin ardından önceki gün Başkanlık Divanı’nı topladı. Toplantıda seçim sonuçları değerlendirildi ve partinin 24-25 Haziran’da yapılacak 3. Olağan Kurultayı’na hazırlık çalışmaları ele alındı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Akşener, Başkanlık Divanı üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinde Altılı Masa partilerinin yaptığı yanlışlar konuşuldu. 24-25 Haziran’daki kongre süreci de ele alındı. Kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak bir sonuca ulaşamayacağı belirtildi. Toplantıda Genel Başkan Akşener’e istifa çağrısı yapıldığı da iddia edildi.

BUGÜNDEN BİR ŞEY SÖYLENMEZ

TBMM’de dün kaydını yaptıran İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Millet İttifakı’nın geleceği konusunda yöneltilen bir soru üzerine, “Onlarla ilgili bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Onlar yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar” dedi. Dervişoğlu, CHP listelerinden seçime giren ittifak partilerine mensup milletvekillerinin istifa kararı aldıklarının hatırlatılması üzerine de “Net bir bilgim yok, o da karara bağlandıktan sonra kendini gösterecek. TBMM’nde yeni bir aritmetik oluşacağına delalet eder. Bunların hepsine bakacağız” ifadelerini kullandı.