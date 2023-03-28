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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: İstifa edeceğim

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#Millet İttifakı#Kemal Kılıçdaroğlu#İYİ Parti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: İstifa edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 18:53

Daha önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini sert sözlerle eleştiren ve "Bu vebale ortak olmayacağım" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, istifa edeceğini duyurdu.

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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk canlı yayında kendisine gelen mesajı duyurdu. Ersoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Yarın vedalaşmaya, helalleşmeye gidiyorum, istifa edeceğim" dediğini iletti.

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NELER YAŞANDI?

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Ağıralioğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada "Millet tercihiyle baş başa kalamamış tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu." ifadelerini kullandı. HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" dedi.

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Ağıralioğlu, gazeteci Albulkadir Selvi'ye 22 Mart'ta açıklamada "Bu benim açıklamalarım aslında İYİ Parti'nin iç sesidir. Çünkü İyi Parti'den bu açıklamadan sonra o kadar olumlu mesaj alıyorum ki… O 72 saat içerisinde maruz kaldığımız hakaretten, dirençten sanki ileride bir mağlubiyet yaşanacaksa bunun faturasını İYİ Parti'ye kesilmek istenmesinden dolayı bu itirazı dile getirdiğim için çok yoğun olarak bir destek alıyorum. Bu açıklamayı şahsiyetim, haysiyetim, şerefim için yapmak durumundaydım. Eğer bunu yapmasaydım, kendime olan saygımı kaybederdim. O açıdan bu açıklamayı yaptım, her şeyi göze aldım" dedi.

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Ağıralioğlu, 24 Mart'ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise “İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” dedi.

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