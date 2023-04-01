İYİ Parti İstanbul il binasına mermi isabet etmişti! İfadesi ortaya çıktı: Parti binasına değil hırsızlara ateş ettim

Haberin Devamı

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili inşaat bekçisi Melikşah E. gözaltına alındı.

Üzerinden ruhsatlı silahı çıkan Melikşah E. dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Melikşah E.'nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste ifade veren Melikşah E.'nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Melikşah E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.

Haberin Devamı

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü binasından işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Melikşah E., Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkışta basın mensuplarının "Neden yaptınız" sorularına cevap vermedi.

KURŞUNLARIN SIKILDIĞI BELİRTİLEN İNŞAAT 'LAZER' İLE TESPİT EDİLDİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Zeytinburnu D100 karayolu kenarındaki binasına 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevlilerin kurşun izlerini fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi Melikşah E. olduğunu belirledi.

Haberin Devamı

Polis tarafından evinde gözaltına alınan Melikşah E. işlemleri için emniyete götürüldü. Melikşah E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.

Melikşah E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi. İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D100 karayolu geçtiği görüldü.