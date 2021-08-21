İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’ya yumruklu saldırı

Saldırının ardından tekrar Halk TV’ye dönen Kavuncu şu açıklamada bulundu:

“Alçakça bir saldırı. Kaçtı tabii. Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok, bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Korumalarım vardı. Açıklanmayan bir sebeple de alındılar. ‘Bunlar daha iyi günleriniz’ lafı söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli. Saldırılar doğru bildiğimiz yoldan bizi ayıramaz.” Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SALDIRIYA TEPKİLER

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kavuncu’ya geçmiş olsun telefonu açtı. Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında ise “Sevgili Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar” dedi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İyi insanları susturamayacaksınız.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, bu çirkin saldırının fail ya da faillerinin en kısa sürede yargı önünde hesap vermelerini diliyorum.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır.

- Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı: Saldırıyı şiddetle kınıyorum! Siyaset kurumuna yapılan bu saldırıların sorumluları utanmalı.

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