İYİ Parti işbirliğine açık kapı bıraktı

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Zorlu dün düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin yerel seçimlere yönelik CHP ile işbirliği yapılıp yapılmayacağı ve Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine ilişkin sorularını şöyle yanıtladı: “Bu tamamen Genel Başkanımızın 3. Olağan Kurultayı’mızda yeniden seçilmesi ile alakalı bir tebrik ve nezaket ziyaretidir. Görüşmede herhangi bir şekilde ne yaklaşan yerel seçimler ne de bahsedilen iddialara yönelik bir değerlendirme olmamıştır.

KENDİ KADROLARIMIZLA

İşbirliği, seçim işbirliği olarak sona erdi. Önümüzdeki süreçte, yetkili kurullarımızla yaklaşan mahalli idareler seçimlerinde nasıl bir strateji izleyeceğimizi değerlendiriyoruz. Hedefimiz kendi kadrolarımızla, kuruluş felsefemizin bir gereği olarak bu rekabette yer alabilmektir.

Önümüzdeki aylarda, tabii seçim işbirliği farklı bir tartışma, farklı bir boyut. Bu da yeri geldiğinde, böyle bir gerekçe oluştuğunda yetkili kurullarımızca irdelenir, olup olmayacağına burada karar verilir. Biz yolumuza devam ediyoruz. Müstakil bir şekilde seçimlere girmek bizim için tabii ki hak ve sorumluluk. Seçim işbirliği müstakil olmak, stratejik hedefimizin yanında taktiksel bir alana oturuyor. Onu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.”