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İYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik: CHP ile ittifaka mecbur değiliz

#Ahmet Çelik#CHP#İYİ Parti

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyelere yönelik "CHP'li belediyeler ve başkanları Millet İttifakı çatısı altında ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler" ifadelerini kullanmıştı. Çelik, ses getiren o açıklamaları hakkında Yeniçağ Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu, "İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir" dedi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li belediyeler ve başkanları Millet İttifakı çatısı altında ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler" açıklaması yapmıştı. Paylaşımında "CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez" diyen Çelik, bu açıklamalarını Yeniçağ Gazetesi'ne değerlendirdi.

İttifaka oy veren İYİ Partili seçmenin kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta sıkıntı olduğunu söyleyen Ahmet Çelik, "Bu sorun iki partinin işbirliğinde artık kangren haline gelmiştir" dedi. Çelik, "Bugün, 'Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim' yönünde iyi niyetli bir anlayış var. Fakat sabırlar bitiyor, 'CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz' sesleri giderek yükseliyor. İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir" diye konuştu.

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Çelik, ayrıca "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde gösterdiği fedakarlık ve iyi niyetin hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik: CHP ile ittifaka mecbur değiliz

İYİ Partili Ahmet Çelik

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