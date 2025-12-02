İYİ Parti il başkanı darbedildi, saldırgan gözaltına alındı

Haberin Devamı

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, dün Canik ilçesinde kırmızı ışıkta otomobiliyle durduğu sırada motosikletli birinin aracın kapısını açıp kendisine saldırdığını belirterek, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Aksoy'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aksoy’un, aynı gün içinde İlkadım ilçesindeki parti binasında iş talep eden S.Ç. ile görüştüğü, görüşmeden bir sonuç alınamayınca şüphelinin Aksoy’u motosikletle takip edip darbettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

