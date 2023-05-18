İYİ Parti: Hızlıca 28 Mayıs’a hazırlanılacak

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Toplantının ardından basın açıklaması yapan Sözcü Kürşad Zorlu özetle şunları söyledi: “Bu sonuçlara göre henüz cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur.24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için, bu kalan süre çok önemli ve kıymetlidir. Bu kez üstelik yüzde 50’yi geçmek değil, bir oy fazla alanın seçilmesine tanıklık edeceğiz. Geçersiz ve kullanılmayan oylar ile ikinci tura kalamayanların oyları hesaplandığı, yepyeni bir bakış açısının olacağı bir seçim günü olacak 28 Mayıs. Bize düşen en büyük görev, hızlıca 28 Mayıs’a elbirliği ile hazırlanmaktır. YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayan sandıkların olduğu görülmektedir. Bütün usulsüzlüklere karşı seçim kurullarına itirazlarımızı yaptık. İtirazlarımızın ciddi bir kısmı YSK’daki verilere işlenmeye başladı. İstediğimiz ve beklediğimiz oy oranına ulaşamasak da İYİ Parti olarak oylarımızı muhafaza ettik. İkinci tur seçimlerinin ardından kapsamlı bir analiz yaparak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bundan sonra da hedeflerimizde sapma göstermeden Genel Başkanımız Meral Akşener ile yolumuza devam edeceğiz. İkinci tura odaklanacağız. Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13’üncü Cumhurbaşkanımız olması için partimiz var gücüyle calışmaya devam edecektir.”

