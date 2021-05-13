ANKARA
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İYİ Parti, HDP’yle bayramlaşmayacak
İYİ Parti’nin bayramlaşma heyetinde Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kadın Politikaları Toplumsal Şiddetle Mücadeleden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu bulunacak.
İYİ Parti heyeti sırasıyla Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, Vatan Partisi, AK Parti, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP, Anavatan, Yeniden Refah Partisi ve Genç Parti ile görüşecek. 12 siyasi partiyle bayramlaşacak olan İYİ Parti’nin programında daha önceki yıllarda olduğu gibi HDP yer almadı.
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