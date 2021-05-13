İYİ Parti, HDP’yle bayramlaşmayacak

İYİ Parti heyeti sırasıyla Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, Vatan Partisi, AK Parti, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP, Anavatan, Yeniden Refah Partisi ve Genç Parti ile görüşecek. 12 siyasi partiyle bayramlaşacak olan İYİ Parti’nin programında daha önceki yıllarda olduğu gibi HDP yer almadı.

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